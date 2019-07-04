В Казани сбивший сотрудника ГИБДД водитель приговорён к 5,5 года лишения свободы

Ново-Савиновский районный суд Казани приговорил 37-летнего мужчину, сбившего сотрудника ГИБДД, к 5,5 года лишения свободы.

Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на старшего помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева.

Подсудимый признан виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Уточняется, что инцидент произошёл 13 февраля 2019 года. Сотрудник ГИБДД был госпитализирован.

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