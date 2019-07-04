Собянин рассказал о трендах в развитии мировых городов

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью RT в рамках Московского урбанистического форума рассказал о трендах в развитии мировых городов.

По его словам, одним из трендов является создание здоровой городской среды.

«Какие проблемы у человека, проживающего в мегаполисе? Это стрессы, это одиночество, это плохая экология, это невостребованность. То есть это психологические, социальные, экологические факторы», — отметил мэр.

Он назвал вышеперечисленные факторы «родовой проблемой городов».

«Нужно создать общественное пространство, прогулочные зоны, спортивные кластеры, чтобы человек больше занимался спортом, вёл здоровый образ жизни, больше ходил, больше общался», — пояснил Собянин.

Он добавил, что, когда люди общаются на площадях, на улицах, в парках, то создаётся городское сообщество, люди чувствуются себя сопричастными к развитию города.

Ранее НСН передавала, что в рамках Московского урбанистического форума будут обсуждаться вопросы развития цифровых технологий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить