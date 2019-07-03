На Московском урбанистическом форуме обсудят цифровые технологии

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) проведёт 5 июля несколько панельных дискуссий в рамках Московского урбанистического форума. Одну из них посвятят цифровым технологиям, сообщает НСН.

«Поскольку цифровизация сегодня входит во все сферы нашей жизни, мы постарались максимально, насколько это возможно, представить их на нашей панельной дискуссии», — заявил советник президента МТПП Владислав Киселёв.

Форум будет проходить с 4 по 7 июля, его тема — «Качество жизни. Проекты, меняющие города».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на Московский урбанистический форум приедут представители 33 стран.