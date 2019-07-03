На Московском урбанистическом форуме обсудят цифровые технологии
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- РИА Новости
«Поскольку цифровизация сегодня входит во все сферы нашей жизни, мы постарались максимально, насколько это возможно, представить их на нашей панельной дискуссии», — заявил советник президента МТПП Владислав Киселёв.
Форум будет проходить с 4 по 7 июля, его тема — «Качество жизни. Проекты, меняющие города».
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на Московский урбанистический форум приедут представители 33 стран.