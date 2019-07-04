Москва и Анкара подписали программу сотрудничества до 2021 года

Мэр Москвы Сергей Собянин и его коллега из Анкары Мансур Яваш подписали программу сотрудничества на 2019—2021 годы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Отмечается, что программа посвящена обмену опытом по основным направлениям развития городского хозяйства, включая общественный транспорт, ЖКХ, социальную защиту населения, охрану окружающей среды, сохранение культурного наследия.

Документ подписали в рамках Московского урбанистического форума.

Как уточняет сайт, Турция занимает 13-е место по объёму взаимной торговли среди иностранных партнёров Москвы. В столице зарегистрировано около 120 компаний с турецким капиталом в уставном фонде.

Ранее НСН передавала, что в рамках Московского урбанистического форума будут обсуждаться вопросы развития цифровых технологий.