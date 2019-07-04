Москва и метрополия «Большого Парижа» договорились о сотрудничестве

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Мэр столицы Сергей Собянин подписал программу сотрудничества на 2019—2021 годы с президентом метрополии «Большого Парижа» Патриком Олье. Церемония прошла в рамках Московского урбанистического форума.
Москва и метрополия «Большого Парижа» договорились о сотрудничестве
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом информирует сайт «Москва 24».

Программа касается обмена опытом, знаниями и информацией по различным направлениям развития, среди которых предпринимательство и торговля, градостроительство, экология, культура, цифровое развитие, информационные технологии, спорт.

Метрополия «Большого Парижа» — новая административная единица. Она была создана 1 января 2016 года и объединила Париж с его периферией.

Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме обсудят цифровые технологии.

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