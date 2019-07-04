АвтоВАЗ возобновит производство с 5 июля

АвтоВАЗ в пятницу, 5 июля, возобновит производство автомобилей. Об этом сообщается в соответствующем заявлении компании.

«Группа «АвтоВАЗ» объявляет о возобновлении производства автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля 2019 года, которое было приостановлено 3 июля в связи с неправомерным отсутствием поставок компонентов со стороны ООО «Завод «Автокомпонент» (город Нижний Новгород)», — приводит текст РИА Новости.

При этом отмечается, что взаимодействие с поставщиком продолжится в рабочем режиме.

Ранее в концерне «АвтоВАЗ» сообщили, что с 3 июля намерены приостановить производство машин на площадках в Тольятти и Ижевске в связи со срывом поставок комплектующих нижегородским заводом «Автокомпонент».

Также Inforeactor передавал, что АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль с конвейера линии В0. Им стал кроссовер Lada XRay Cross.