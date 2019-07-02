АвтоВАЗ приостанавливает производство с 3 июля

В АвтоВАЗе сообщили, что намерены приостановить с 3 июля производство автомобилей на площадках в Тольятти и Ижевске.

В компании заявили, что «простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод «Автокомпонент» (город Нижний Новгород)».

«АвтоВАЗ делал всё возможное для недопущения этой ситуации», — приводит РИА Новости сообщение.

Компания «предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства».

Ранее Inforeactor сообщал, что АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль с конвейера линии В0, которым стал кроссовер Lada XRay Cross.

В начале мае стало известно, что АвтоВАЗ зарегистрировал концепт нового автомобиля модели Lada сегмента SUV.