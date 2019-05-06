АвтоВАЗ запатентовал концепт нового внедорожника

Компания «АвтоВАЗ» зарегистрировала концепт нового автомобиля модели Lada сегмента SUV.

Документ опубликован на портале Федерального института промышленной собственности.

«Речь идёт только о концепте будущего внедорожника, не о преемнике Lada 4х4», — пояснили ТАСС в пресс-службе компании.

В феврале, как сообщала газета «Известия», АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta. Седан предназначен для автошкол.

Модель получила дополнительное зеркало заднего вида для инструктора и дублирующие педали тормоза и сцепления (для модификаций с механической коробкой переключения передач) или педаль тормоза (для моделей с автоматической и роботизированной трансмиссией).