АвтоВАЗ запатентовал концепт нового внедорожника

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Компания «АвтоВАЗ» зарегистрировала концепт нового автомобиля модели Lada сегмента SUV.
АвтоВАЗ запатентовал концепт нового внедорожника
  • ©ПАО "АВТОВАЗ"

Документ опубликован на портале Федерального института промышленной собственности.

«Речь идёт только о концепте будущего внедорожника, не о преемнике Lada 4х4», — пояснили ТАСС в пресс-службе компании.

В феврале, как сообщала газета «Известия», АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta. Седан предназначен для автошкол. 

Модель получила дополнительное зеркало заднего вида для инструктора и дублирующие педали тормоза и сцепления (для модификаций с механической коробкой переключения передач) или педаль тормоза (для моделей с автоматической и роботизированной трансмиссией).

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