Более 850 пар поженились на новых площадках для регистрации брака в Москве за два месяца

Более 850 пар поженились на новых площадках для регистрации брака в столице за два месяца, сообщает сайт «Москва 24».

Наибольшей популярностью пользовались стадион «Спартак», особняк Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке, ресторан на Кутузовском проспекте и башня «Федерация».

Заключить брак также можно в театре «Школа современной пьесы», на смотровой площадке Останкинской телебашни или под большим куполом звёздного неба в Московском планетарии, передаёт портал мэра и правительства.

В настоящее время открыто 23 новые площадки. Свадебные торжества проходят в свободное от основных мероприятий время.

Ранее в Москве рассказали о новых площадках для регистрации брака.

Телеканал «360» передавал, что в Московской области заявили о снижении числа разводов в январе — марте 2019 года.