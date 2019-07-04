Петербург обсудил возможности расширения сотрудничества с Сеулом

В Смольном состоялась встреча представителей комитета по внешним связям Санкт-Петербурга с вице-мэром Сеула по политическим вопросам Кимом Вон Ли, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

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РИА Новости

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в рамках подписанной в 2017 году «дорожной карты». Затрагивались темы инвестиций, торговли, туризма и культуры. Как отметили представители Петербурга, за последние годы активизировалось взаимодействие в сфере медицины, кадровой службы, спорта и туризма. Гостям также рассказали о проекте строительства Центра восточных единоборств. Ранее «Реальное время» сообщало, что власти Татарстана поддержали идею запустить прямой авиарейс Казань — Харбин.