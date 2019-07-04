Подмосковная семья с 14 детьми получила сертификат на новое жильё
- РИА Новости
Юлия Голубева обратилась в администрацию городского округа с заявлением о постановке на учёт для участия в подпрограмме «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» государственной программы Московской области «Жилище».
В настоящее время женщина лежит в больнице, поскольку поскользнулась и сломала ногу. Навестить Голубеву пришёл губернатор Андрей Воробьёв, который и вручил семье сертификат.
Жилищная субсидия — 7,4 млн рублей. Её рассчитали исходя из количества членов семьи и предельной стоимости квадратного метра.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вступил в силу закон, касающийся льготного предоставления земельных участков.