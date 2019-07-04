Голикова заявила о снижении числа абортов в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила снижение числа абортов в стране с начала 2000-х годов. Об этом она заявила на заседании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

«Проблема такая (абортов. — RT) действительно очень остро стояла в России в начале 2000-х годов. Количество абортов на тот момент составляло 2,13 млн. Но сейчас это уже принципиально другие цифры. Если исключить медицинские показания, то это уже менее 600 тыс. (по итогам 2018 года. — RT)», — цитирует её ТАСС.

Голикова отметила, что хотя пока «хвастаться нечем», тем не менее, по её словам, данный показатель является крайне «позитивным сдвигом».

В апреле Голикова заявила, что в России ежегодно фиксируется более 750 тысяч абортов. Также вице-премьер добавила, что в настоящее время «преимущественный возраст первородящей матери — 25—34 года.

В январе депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Пятым каналом предложил приравнять аборты к убийству.