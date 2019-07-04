Венесуэла выразила соболезнования в связи с гибелью российских подводников

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Венесуэла выразила соболезнования в связи с гибелью российских подводников во время пожара на глубоководном аппарате. Об этом заявили в пресс-службе МИД Боливарианской Республики.
Венесуэла выразила соболезнования в связи с гибелью российских подводников
  • Reuters

«Правительство и народ Боливарианской Республики Венесуэла шлют свои самые искренние слова соболезнования и братской солидарности с родственниками 14 погибших офицеров и молятся за вечное упокоение их душ», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, работающем в российских территориальных водах, произошёл пожар.

Жертвами ЧП стали 14 моряков-подводников.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу впоследствии сообщил, что основной причиной инцидента стал пожар в аккумуляторном отсеке аппарата.

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