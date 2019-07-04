По факту смерти обвиняемого в убийстве работницы Мариинского театра проводится проверка

Полиция проводит проверку по факту смерти Сеника Нарояна, одного из троих обвиняемых по делу об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра Нины Мациной.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Проводится служебная проверка по факту суицида обвиняемого. Виновные лица из числа сотрудников полиции, нёсших службу в составе конвоя, будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел», — сказали в управлении.

Ранее сообщалось, что коллегия присяжных признала троих фигурантов дела об убийстве Нины Мациной, среди которых был и Сеник Нароян, виновными.

21 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге в одной из квартир на Варшавской улице было обнаружено тело старейшей сотрудницы Мариинского театра Нины Мациной. Убитой было 93 года. Она работала переписчиком нотных материалов с блокадных времён.