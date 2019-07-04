По факту смерти обвиняемого в убийстве работницы Мариинского театра проводится проверка
- © Следственный комитет России
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
«Проводится служебная проверка по факту суицида обвиняемого. Виновные лица из числа сотрудников полиции, нёсших службу в составе конвоя, будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел», — сказали в управлении.
Ранее сообщалось, что коллегия присяжных признала троих фигурантов дела об убийстве Нины Мациной, среди которых был и Сеник Нароян, виновными.
21 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге в одной из квартир на Варшавской улице было обнаружено тело старейшей сотрудницы Мариинского театра Нины Мациной. Убитой было 93 года. Она работала переписчиком нотных материалов с блокадных времён.