Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве работницы Мариинского театра
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.
«В Санкт-Петербургском городском суде состоялся вердикт по уголовному делу в отношении Галины Гусейновой и Сеника Нарояна, а также Размика Акобяна. Коллегия присяжных, ответив на десять вопросов, единодушно признала фигурантов виновными и не заслуживающими снисхождения», — говорится в сообщении.
21 ноября 2017 года в квартире дома на Варшавской улице было обнаружено тело старейшей сотрудницы Мариинского театра Нины Мациной.
Убитой было 93 года, она работала в театре переписчиком нотных материалов с блокадных времён.