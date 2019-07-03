Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве работницы Мариинского театра

Коллегия присяжных в Санкт-Петербургском городском суде признала виновными троих обвиняемых в убийстве старейшей работницы Мариинского театра.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.

«В Санкт-Петербургском городском суде состоялся вердикт по уголовному делу в отношении Галины Гусейновой и Сеника Нарояна, а также Размика Акобяна. Коллегия присяжных, ответив на десять вопросов, единодушно признала фигурантов виновными и не заслуживающими снисхождения», — говорится в сообщении.

21 ноября 2017 года в квартире дома на Варшавской улице было обнаружено тело старейшей сотрудницы Мариинского театра Нины Мациной.

Убитой было 93 года, она работала в театре переписчиком нотных материалов с блокадных времён.