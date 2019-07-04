Власти Пермского края прокомментировали слова Курентзиса о проверках в театре
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«В театре за 2018 год? Только одна проверка была инициирована министерством культуры», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что также было 10 проверок со стороны других ведомств — МЧС, трудовой инспекции, инспекции по охране объектов культурного наследия, контрольно-счётной палаты и так далее.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников выразил мнение, что Курентзис, уходящий с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, останется в регионе.