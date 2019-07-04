Власти Пермского края прокомментировали слова Курентзиса о проверках в театре

В министерстве культуры Пермского края прокомментировали слова Теодора Курентзиса о проверках в Пермском театре оперы и балета, сообщает URA.RU.

«В театре за 2018 год? Только одна проверка была инициирована министерством культуры», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что также было 10 проверок со стороны других ведомств — МЧС, трудовой инспекции, инспекции по охране объектов культурного наследия, контрольно-счётной палаты и так далее.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников выразил мнение, что Курентзис, уходящий с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, останется в регионе.