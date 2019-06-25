Власти Пермского края прокомментировали уход Курентзиса из театра оперы и балета

Губернатор Пермского края Максим Решетников выразил мнение, что Теодор Курентзис, уходящий с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, останется в регионе. Об этом сообщает URA.RU.

«Обсуждали его присутствие в ДК Солдатова, расширили репертуар. К Дягилевскому (фестивалю) мне казалось, что нашли решение. Мы были готовы, но у него созрело решение», — заявил Решетников.

По его словам, Курентзис рассматривает край для своей жизни.

Как отметил губернатор, было несколько волн взаимоотношений, обсуждалось большее присутствие Курентзиса в Перми.

«Он сравнил свою музыку с дорогим вином и сказал, что занимается «его экспортированием». Мне хотелось, чтобы это «вино» было в Перми», — добавил Решетников.

Ранее сообщалось, что Решетников встретился с Курентзисом.