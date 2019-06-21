Власти Пермского края обсудили новый формат сотрудничества с Курентзисом

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Губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с Теодором Курентзисом, покидающим пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщает URA.RU.
Власти Пермского края обсудили новый формат сотрудничества с Курентзисом
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Встреча состоялась сегодня. Стороны обсудили новый формат сотрудничества. Он был предложен Теодором Курентзисом. Максим Решетников его одобрил», — заявила пресс-секретарь главы региона Дарья Левченко.

По её словам, Курентзис сохранит за собой руководство Дягилевским фестивалем и продолжит ставить на пермской сцене свои спектакли.

Ранее сообщалось, что Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета.

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