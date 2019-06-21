Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета

Короткая ссылка
Теодор Курентзис покидает пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, сообщает URA.RU.
Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Мне очень жаль, что это произошло, но я одновременно уважаю позицию Теодора. Мы будем развивать традиции, заложенные Теодором, держаться курса, им намеченного», — заявил директор театра Андрей Борисов.

По его словам, Курентзис продолжит радовать жителей Перми симфоническими программами, а также будет осуществлять постановки в своём родном театре.

О причинах ухода Курентзиса с поста худрука он не сообщил.

«Видимо, у него были какие-то свои основания», — добавил Борисов.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что на ремонт театров Удмуртии в 2020 году планируют выделить 54 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить