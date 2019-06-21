Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета
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- РИА Новости
«Мне очень жаль, что это произошло, но я одновременно уважаю позицию Теодора. Мы будем развивать традиции, заложенные Теодором, держаться курса, им намеченного», — заявил директор театра Андрей Борисов.
По его словам, Курентзис продолжит радовать жителей Перми симфоническими программами, а также будет осуществлять постановки в своём родном театре.
О причинах ухода Курентзиса с поста худрука он не сообщил.
«Видимо, у него были какие-то свои основания», — добавил Борисов.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что на ремонт театров Удмуртии в 2020 году планируют выделить 54 млн рублей.