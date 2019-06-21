Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета

Теодор Курентзис покидает пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, сообщает URA.RU.

«Мне очень жаль, что это произошло, но я одновременно уважаю позицию Теодора. Мы будем развивать традиции, заложенные Теодором, держаться курса, им намеченного», — заявил директор театра Андрей Борисов.

По его словам, Курентзис продолжит радовать жителей Перми симфоническими программами, а также будет осуществлять постановки в своём родном театре.

О причинах ухода Курентзиса с поста худрука он не сообщил.

«Видимо, у него были какие-то свои основания», — добавил Борисов.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что на ремонт театров Удмуртии в 2020 году планируют выделить 54 млн рублей.