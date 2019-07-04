В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум

В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .

Пресс-секретарь ТЦ Артём Донских объяснил, что протечка связана с плановой заменой герметика и ситуация не является аварийной.

«Как говорят наши инженеры, это плановая замена герметика в районе колец, которые огибают аквариум. Меняется старый герметик, когда его удаляют, иногда возможны протечки», — сказал он.

В сети появились кадры с места происшествия.

В московском ТЦ Авиапарк потек аквариум 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/Y2TvIw3l2L — Московские новости (@moskow_vk) 4 июля 2019 г.

Как передаёт ТАСС, высота цилиндрического аквариума в «Авиапарке» достигает 23 м.

В 2016 году объект попал в Книгу рекордов Гиннесса.