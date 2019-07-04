В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум

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В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум
  • © aviapark.com

Пресс-секретарь ТЦ Артём Донских объяснил, что протечка связана с плановой заменой герметика и ситуация не является аварийной.

«Как говорят наши инженеры, это плановая замена герметика в районе колец, которые огибают аквариум. Меняется старый герметик, когда его удаляют, иногда возможны протечки», — сказал он.

В сети появились кадры с места происшествия.

Как передаёт ТАСС, высота цилиндрического аквариума в «Авиапарке» достигает 23 м.

В 2016 году объект попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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