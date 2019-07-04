Автобус на Камчатке сбил стоявших на остановке людей

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В результате ДТП с участием рейсового автобуса, въехавшего в Петропавловске-Камчатском в группу людей на остановке, один человек погиб, трое госпитализированы.
Автобус на Камчатке сбил стоявших на остановке людей
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«В районе остановки общественного транспорта «Коммунпроект» в Петропавловске-Камчатском автобус маршрута №30 выехал на тротуар. В результате ДТП трое человек пострадали, один погиб», — приводит РИА Новости сообщение краевой Госавтоинспекции.

По предварительным данным, автобус сбил группу несовершеннолетних. 

Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Татарстане восемь человек пострадали в ДТП с автобусом, перевозившим сотрудников нефтяной компании.

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