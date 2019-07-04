Автобус на Камчатке сбил стоявших на остановке людей
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- РИА Новости
«В районе остановки общественного транспорта «Коммунпроект» в Петропавловске-Камчатском автобус маршрута №30 выехал на тротуар. В результате ДТП трое человек пострадали, один погиб», — приводит РИА Новости сообщение краевой Госавтоинспекции.
По предварительным данным, автобус сбил группу несовершеннолетних.
Выясняются обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Татарстане восемь человек пострадали в ДТП с автобусом, перевозившим сотрудников нефтяной компании.