В Татарстане восемь человек пострадали в ДТП с автобусом, перевозившим сотрудников нефтяной компании.

Об этом информирует Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу ГИБДД России.

«Утром 3 июля на 202-м км трассы Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном водитель Opel Astra выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с вахтовым автобусом», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате ДТП водитель легковой машины и семь пассажиров автобуса ПАЗ получили травмы различной степени тяжести.

Ранее семь человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Калининграде.

Также URA.RU сообщало, что в Челябинске автомобиль столкнулся со встречной машиной и вылетел на остановку.