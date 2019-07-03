Аэропорт Симферополя обслужил 645 тысяч пассажиров в июне
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- РИА Новости
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель вырос на 6,5%.
Больше всего пассажиров аэропорт принял 29 июня — 30 тыс.
В целом за первые шесть месяцев обслужены почти 2 млн человек.
«В этом сезоне прямые регулярные рейсы осуществляются 19 авиакомпаниями по 56 направлениям. При этом перелёты в Петрозаводск, Брянск, Элисту и Саранск из Крыма выполнялись впервые», — заявил гендиректор аэропорта Евгений Плаксин.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что частота полётов из аэропорта Симферополь увеличилась на треть в связи с открытием новых рейсов.