Аэропорт Симферополя обслужил 645 тысяч пассажиров в июне

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Аэропорт Симферополя обслужил 645 тыс. пассажиров за июнь 2019 года, сообщает kp.ru.
Аэропорт Симферополя обслужил 645 тысяч пассажиров в июне
  • © Александр Полегенько
  • РИА Новости

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель вырос на 6,5%.

Больше всего пассажиров аэропорт принял 29 июня — 30 тыс.

В целом за первые шесть месяцев обслужены почти 2 млн человек.

«В этом сезоне прямые регулярные рейсы осуществляются 19 авиакомпаниями по 56 направлениям. При этом перелёты в Петрозаводск, Брянск, Элисту и Саранск из Крыма выполнялись впервые», — заявил гендиректор аэропорта Евгений Плаксин.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что частота полётов из аэропорта Симферополь увеличилась на треть в связи с открытием новых рейсов.

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