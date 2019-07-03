Аэропорт Симферополя обслужил 645 тысяч пассажиров в июне

Аэропорт Симферополя обслужил 645 тыс. пассажиров за июнь 2019 года, сообщает kp.ru.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель вырос на 6,5%.

Больше всего пассажиров аэропорт принял 29 июня — 30 тыс.

В целом за первые шесть месяцев обслужены почти 2 млн человек.

«В этом сезоне прямые регулярные рейсы осуществляются 19 авиакомпаниями по 56 направлениям. При этом перелёты в Петрозаводск, Брянск, Элисту и Саранск из Крыма выполнялись впервые», — заявил гендиректор аэропорта Евгений Плаксин.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что частота полётов из аэропорта Симферополь увеличилась на треть в связи с открытием новых рейсов.