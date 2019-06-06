Частота полётов из аэропорта Симферополь выросла на треть

Частота полётов из аэропорта Симферополь увеличилась на треть в связи с открытием новых рейсов, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу.

С 30 мая по 5 июня восемь авиакомпаний открыли прямые регулярные рейсы почти в 40 городов. С разной частотой они будут выполняться до сентября — октября 2019 года.

«В мае аэропорт в среднем обслуживал 50 рейсов в сутки. С начала июня общее количество принятых и отправленных самолётов превысило 80, а пассажиропоток составил около 18 тыс. человек в сутки», — отметили в пресс-службе.

На данный момент рейсы из аэропорта Симферополь выполняют 15 авиакомпаний по 55 направлениям. В июне к ним присоединятся ещё два перевозчика.

Ранее сообщалось, что аэропорт Симферополь обслужил 1,25 млн пассажиров за январь — май 2019 года.

Nation News сообщал, что власти Санкт-Петербурга направят более 125 млн рублей на субсидии для авиакомпаний в 2019 году.