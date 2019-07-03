Путин наградил Леонида Рошаля орденом Александра Невского
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- РИА Новости
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Александра Невского Рошаля Леонида Михайловича», — говорится в документе.
Ранее Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам и гражданам других стран.
В их число вошли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, главный редактор RT Маргарита Симоньян, сатирик Михаил Жванецкий, дизайнер Валентин Юдашкин.