В Совфеде прокомментировали заявление Голиковой о данных по убыли населения России
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- РИА Новости
Как отметил сенатор, эти цифры соответствуют статистическим исследованиям и ничего неожиданного в них нет.
«Те законы, которые сегодня принимаются: о выплатах за рождение первого ребёнка, второго ребёнка, уже сегодня — за рождение третьего ребёнка, вводятся дополнительные механизмы поддержки — они как раз решают эту задачу», — сказал Рязанский.
По его словам, действуют и меры по снижению смертности, предусмотренные нацпроектом «Здравоохранение».
Ранее Голикова заявила, что «ключевыми» являются «две национальные цели — это естественный прирост населения и продолжительность жизни».