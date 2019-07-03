В Совфеде прокомментировали заявление Голиковой о данных по убыли населения России

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Председатель комитета по социальным вопросам Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с ФАН прокомментировал заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что естественная убыль населения России за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек.
В Совфеде прокомментировали заявление Голиковой о данных по убыли населения России
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Как отметил сенатор, эти цифры соответствуют статистическим исследованиям и ничего неожиданного в них нет.

«Те законы, которые сегодня принимаются: о выплатах за рождение первого ребёнка, второго ребёнка, уже сегодня — за рождение третьего ребёнка, вводятся дополнительные механизмы поддержки — они как раз решают эту задачу», — сказал Рязанский.

По его словам, действуют и меры по снижению смертности, предусмотренные нацпроектом «Здравоохранение».

Ранее Голикова заявила, что «ключевыми» являются «две национальные цели — это естественный прирост населения и продолжительность жизни».

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