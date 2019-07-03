Путин освободил от должностей трёх генералов

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин освободил от должностей трёх генералов. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Путин освободил от должностей трёх генералов
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

В документе отмечается, что Путин освободил от должностей генерал-майора полиции, начальника Сибирского юридического института МВД России Игоря Медведева, генерал-майора полиции, министра внутренних дел Чувашии Сергея Неяскина, генерал-майора внутренней службы, начальника управления планирования и организационно-аналитического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний Николая Скопинцева.

В феврале Путин снял с должностей девять генералов силовых ведомств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить