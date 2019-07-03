Российский лидер Владимир Путин освободил от должностей трёх генералов. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В документе отмечается, что Путин освободил от должностей генерал-майора полиции, начальника Сибирского юридического института МВД России Игоря Медведева, генерал-майора полиции, министра внутренних дел Чувашии Сергея Неяскина, генерал-майора внутренней службы, начальника управления планирования и организационно-аналитического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний Николая Скопинцева.

В феврале Путин снял с должностей девять генералов силовых ведомств.