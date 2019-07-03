В Ульяновске ликвидировали пожар на рынке

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в ангаре, расположенном на рынке в Ульяновске.

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«13:33 мск — ликвидация открытого горения», — указывается в заявлении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Ранее в Ульяновске произошло возгорание в двухэтажном ангаре, расположенном на рынке. Сообщалось, что площадь пожара составляла 2 тыс. кв. м.

В марте интернет-издание Inforeactor информировало, что в Санкт-Петербурге ликвидировали возгорание на заводе по переработке мусора.