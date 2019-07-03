В Госдуме предложили законодательно поддержать подготовку педагогов-русистов из стран Африки

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил законодательно поддержать подготовку педагогов-русистов из стран Африки.
В Госдуме предложили законодательно поддержать подготовку педагогов-русистов из стран Африки
  • РИА Новости

С такой инициативой он выступил на конференции «Россия — Африка» в рамках международного форума «Развитие парламентаризма».

«В настоящее время в нашей стране обучается 17 тыс. африканских студентов. Учитывая, что в Африканском союзе создан Панафриканский университет, объединяющий ведущие вузы государств Африки, открываются новые возможности сотрудничества с крупными российскими вузами», — заявил Володин.

По его словам, правильно было бы обсудить гармонизацию законодательства в научно-образовательной сфере, передаёт ФАН.

Ранее сообщалось, что Володин встретился с председателем палаты депутатов Египта Али Абдель-Алем на полях форума «Развитие парламентаризма» в Москве.

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