Песков: Путину незамедлительно доложили о гибели моряков-подводников

Президенту России Владимиру Путину было незамедлительно доложено о гибели российских моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

«Естественно, главнокомандующему было доложено незамедлительно. Вы знаете, что там имели место героические действия экипажа по спасению этого корабля. Информация была предоставлена своевременно», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя тот факт, что Минобороны России сообщило о произошедшей 1 июля трагедии на следующий день.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что погибшие подводники были закреплены за петербургской воинской частью.

1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников. Следственный комитет России начал проверку по данному факту.