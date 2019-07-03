Песков: Путину незамедлительно доложили о гибели моряков-подводников
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- РИА Новости
«Естественно, главнокомандующему было доложено незамедлительно. Вы знаете, что там имели место героические действия экипажа по спасению этого корабля. Информация была предоставлена своевременно», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя тот факт, что Минобороны России сообщило о произошедшей 1 июля трагедии на следующий день.
Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что погибшие подводники были закреплены за петербургской воинской частью.
1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников. Следственный комитет России начал проверку по данному факту.