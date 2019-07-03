В Красноярске мужчина открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки
«В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК России («Хулиганство»). Максимальная санкция статьи составляет пять лет лишения свободы», — уточнил собеседник агентства.
Отмечается, что в результате произошедшего, по некоторым данным, один человек получил ранение, стрелявшим оказался мужчина 54 лет.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина убил сестру и двух соседей в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии.