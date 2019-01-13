СК возбудил дело по факту убийства трёх человек в Башкирии

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Следователи возбудили уголовное дело по факту тройного убийства, совершённого местным жителем в башкирском городе Учалы. Об этом информирует СУ СК по региону.
СК возбудил дело по факту убийства трёх человек в Башкирии
  • © РИА Новости

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц»). Инцидент произошёл утром 13 января. 

«Поступило сообщение о насильственной смерти женщины, а также о получении огнестрельных ранений двумя мужчинами», — заявили в СК. 

По данным следствия, местный житель в состоянии алкогольного опьянения поссорился с супругой. Она, опасаясь за свою жизнь, убежала к соседям. 

«Вооружившись ружьём, мужчина, преследуя её, ранил соседа, убил его супругу, после этого ранил ещё одного соседа, который скончался в больнице. Позже, догнав свою жену, убил её и совершил самоубийство», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет данные о гибели четырёх человек в результате стрельбы в Учалинском районе региона.

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