РПЦ планирует увеличить число священников для служения в СИЗО Москвы

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Пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви Александр Волков в беседе с газетой «Известия» рассказал о планах РПЦ увеличить число священников для служения в столичных следственных изоляторах.

По данным издания, в некоторых московских СИЗО не хватает служителей церкви, многим арестантам не удаётся посетить местные храмы. 

Как отмечает газета, срок подобного ожидания порой может достигать 1,5 года.

«Бывает, что по несколько месяцев заключённые в СИЗО не могут попасть на службу в храм. По моим подсчётам, для участия в богослужении выводят раз в четыре месяца», — рассказал помощник начальника УФСИН Москвы по работе с верующими диакон Кирилл Марковский.

«Известия» уточняют, что изначально в столичные СИЗО были направлены 70 священников, но со временем ситуация изменилась, их число существенно сократилось.

«Я думаю, вопрос в достаточно оперативном режиме будет решён, потому что все понимают важность этого служения», — в свою очередь добавил Александр Волков.

В декабре 2018 года сообщалось, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин в СИЗО уделяет время духовному самообразованию.

Спортсмен, в частности, посещал храм, читал Новый Завет.

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