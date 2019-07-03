В «Зените» заявили, что не считают трансфер Маркизио провалом
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- globallookpress.com
«Нет, с такой экстремальной характеристикой я абсолютно не согласен. Во-первых, он провёл 15 матчей, забил два гола. Во-вторых, по отношению к тренировкам и в общении со средствами массовой информации Маркизио был образцом для подражания», — цитирует функционера «Спорт-Экспресс».
По словам Медведева, Маркизио показал, как профессиональный футболист должен работать на клуб.
«А от травм никто не застрахован», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «Зенит» расторг контракт с Маркизио.