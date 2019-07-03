В Тверской области столкнулись и загорелись два грузовика

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Два грузовика столкнулись и загорелись на федеральной трассе М-9 «Балтия» в Западнодвинском районе Тверской области. В настоящее время на участке дороги перекрыто движение.

«С 22:00 по настоящее время в связи с ранее произошедшим ДТП (столкновение двух грузовых транспортных средств с последующим возгоранием) на 358-м километре федеральной автодороги М-9 «Балтия» перекрыто движение для всех видов транспортных средств», — цитирует РИА Новости ГИБДД.

Как отмечается, на трассе организован объезд.

В июне ДТП с участием маршрутки произошло в Калининграде, пострадали семь человек.

Также URA.RU сообщало, что в Челябинске автомобиль столкнулся со встречной машиной и вылетел на остановку.

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