В Тверской области столкнулись и загорелись два грузовика
«С 22:00 по настоящее время в связи с ранее произошедшим ДТП (столкновение двух грузовых транспортных средств с последующим возгоранием) на 358-м километре федеральной автодороги М-9 «Балтия» перекрыто движение для всех видов транспортных средств», — цитирует РИА Новости ГИБДД.
Как отмечается, на трассе организован объезд.
В июне ДТП с участием маршрутки произошло в Калининграде, пострадали семь человек.
Также URA.RU сообщало, что в Челябинске автомобиль столкнулся со встречной машиной и вылетел на остановку.