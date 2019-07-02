Обвиняемые в организации подпольного казино предстанут перед судом в Тверской области

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Следственное управление СК России по Тверской области завершило расследование уголовного дела против шести обвиняемых в организации и проведении азартных игр, сообщает kp.ru со ссылкой на ведомство.

По имеющимся данным, одна из фигурантов арендовала в Кимрах помещение, оборудованное не менее чем 21 компьютером, и обеспечила подключение техники к интернету.

«В период с декабря 2017 года по 1 июня 2018 года участники организованной группы проводили в указанном помещении азартные игры с использованием игрового оборудования и незаконно извлекали доход от данного вида деятельности», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Nation News сообщал, что в центре Санкт-Петербурга пресекли работу нелегального казино.

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