Обвиняемые в организации подпольного казино предстанут перед судом в Тверской области

Следственное управление СК России по Тверской области завершило расследование уголовного дела против шести обвиняемых в организации и проведении азартных игр, сообщает kp.ru со ссылкой на ведомство.

По имеющимся данным, одна из фигурантов арендовала в Кимрах помещение, оборудованное не менее чем 21 компьютером, и обеспечила подключение техники к интернету.

«В период с декабря 2017 года по 1 июня 2018 года участники организованной группы проводили в указанном помещении азартные игры с использованием игрового оборудования и незаконно извлекали доход от данного вида деятельности», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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