На форуме «Развитие парламентаризма» приняли декларацию

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На международном форуме «Развитие парламентаризма» приняли декларацию, сообщает ФАН.

В документе отмечается важность широкого парламентского сотрудничества в решении актуальных вопросов повестки мирового развития, осуждаются односторонние методы решения международных споров.

Декларация также заявляет о неприемлемости любых политических санкций и других репрессивных мер против парламентариев.

Кроме того, в документе говорится о необходимости выработать общее видение и гармонизировать подходы к правовому регулированию.

Участники форума обратили внимание и на роль национальных парламентов и межпарламентского сотрудничества в содействии утверждению принципов ответственного поведения в информационном пространстве.

Форум «Развитие парламентаризма» проходил на площадке Центра международной торговли с 1 по 3 июля. Инициатор мероприятия — Госдума. На форум приехали около 800 парламентариев и экспертов из 132 стран.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с председателем Народного собрания Болгарии Цветой Караянчевой.

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