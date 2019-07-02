В Подмосковье можно будет заменить подарочные наборы для молодых семей на денежные выплаты

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В Московской области можно будет заменить подарочные наборы для молодых семей на денежные выплаты, сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Андрея Воробьёва.
В Подмосковье можно будет заменить подарочные наборы для молодых семей на денежные выплаты
  • РИА Новости

Соответствующий законопроект рассмотрят на заседании Мособлдумы 4 июля.

Размер выплаты — 20 тыс. рублей. Что касается подарочного набора, то его состав утвердили в мае. Это пелёнки, полотенце-уголок, ползунки, семь комбинезонов на разную погоду, постельное бельё, подогреватель детского питания, средства по уходу за малышом и другие предметы.

Вручать коробку «Я родился в Подмосковье» планируют с 1 сентября.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области выделят 1,8 млрд рублей на поддержку семей с детьми.

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