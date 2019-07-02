Роспотребнадзор отчитался о проверке детских лагерей в Омской области

Короткая ссылка
Управление Роспотребнадзора по Омской области отчиталось о проверке детских оздоровительных учреждений, сообщает Gorod55.ru.
Роспотребнадзор отчитался о проверке детских лагерей в Омской области
  • © Server Amzayev
  • globallookpress.com

В течение первой смены в 134 лагерях обнаружены нарушения санитарных норм.

С начала июня в регионе работает 543 учреждения, в которых в первом сезоне отдыхали почти 42 тыс. детей.

Все лагеря перед открытием прошли комиссии и получили санитарно-эпидемиологические заключения, но во время их работы специалисты ведомства всё же нашли нарушения. Они связаны с качеством питьевой воды, почвы, песка, калорийности готовых блюд и безопасности продовольственного сырья.

По окончании проверок будут приняты меры административного воздействия.

Ранее progorod43 сообщал, что спасатели рассказали о проверке летних лагерей в Кировской области перед началом сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить