Роспотребнадзор отчитался о проверке детских лагерей в Омской области
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В течение первой смены в 134 лагерях обнаружены нарушения санитарных норм.
С начала июня в регионе работает 543 учреждения, в которых в первом сезоне отдыхали почти 42 тыс. детей.
Все лагеря перед открытием прошли комиссии и получили санитарно-эпидемиологические заключения, но во время их работы специалисты ведомства всё же нашли нарушения. Они связаны с качеством питьевой воды, почвы, песка, калорийности готовых блюд и безопасности продовольственного сырья.
По окончании проверок будут приняты меры административного воздействия.
Ранее progorod43 сообщал, что спасатели рассказали о проверке летних лагерей в Кировской области перед началом сезона.