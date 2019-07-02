Роспотребнадзор отчитался о проверке детских лагерей в Омской области

Управление Роспотребнадзора по Омской области отчиталось о проверке детских оздоровительных учреждений, сообщает Gorod55.ru.

В течение первой смены в 134 лагерях обнаружены нарушения санитарных норм.

С начала июня в регионе работает 543 учреждения, в которых в первом сезоне отдыхали почти 42 тыс. детей.

Все лагеря перед открытием прошли комиссии и получили санитарно-эпидемиологические заключения, но во время их работы специалисты ведомства всё же нашли нарушения. Они связаны с качеством питьевой воды, почвы, песка, калорийности готовых блюд и безопасности продовольственного сырья.

По окончании проверок будут приняты меры административного воздействия.

Ранее progorod43 сообщал, что спасатели рассказали о проверке летних лагерей в Кировской области перед началом сезона.