В Подмосковье почти 960 детей-сирот устроили в приёмные семьи с начала года

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В Московской области почти 960 детей-сирот устроили в приёмные семьи с начала 2019 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ольгу Забралову.
В Подмосковье почти 960 детей-сирот устроили в приёмные семьи с начала года
  • ©pixabay.com

Всего в Подмосковье 4,1 тыс. приёмных семей. Из них 156 созданы в этом году.

«Устройство детей-сирот в семьи является одним из приоритетных направлений работы нашего ведомства. Поиск родителей очень важен, но не менее важна сама подготовка будущих родителей к усыновлению», — заявила Забралова.

По её словам, в регионе в течение нескольких лет успешно работают школы приёмных родителей.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с НСН заявила, что в ходе реформы системы детдомов с 2014 года вдвое сократилось число детей-сирот.

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