В Саратове приезжий мужчина напал на полицейского в магазине

В Саратове приезжий мужчина напал на сотрудника полиции, схватив его за шею. В результате нападения полицейский потерял сознание.

Как отметили в Следственном комитете, 36-летний житель Кемеровской области, находящийся в Саратове проездом, зашёл в местный магазин вслед за сотрудником одного из подразделений ГИБДД.

«Когда сотрудник полиции подошел к кассе и стал рассчитываться за покупки, к нему со спины подошел указанный мужчина и применил насилие, опасное для жизни и здоровья, совершив захват рукой в области шеи, и удерживал в таком положении, пока потерпевший не потерял сознание», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемый задержан, он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Чечне неизвестный убил полицейского на КПП. Нападавший был уничтожен ответным огнём. Позднее СК возбудил дело по факту нападения.