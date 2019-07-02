На Московский урбанистический форум приедут представители 33 стран
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Как заявил глава департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, свой приезд уже подтвердили 113 зарубежных спикеров из 26 стран, а также примерно 120 российских спикеров.
Кроме того, запланировано присутствие 22 официальных иностранных делегаций из 20 государств.
Форум будет проходить с 4 по 7 июля. Его основная тема — «Качество жизни, проекты, меняющие города».
Ранее сообщалось, что на Московском урбанистическом форуме покажут обновлённые сервисы для застройщиков.
ФАН сообщало о форуме пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге.