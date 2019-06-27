На Московском урбанфоруме покажут обновлённые сервисы для застройщиков

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На Московском урбанистическом форуме покажут обновлённые сервисы для застройщиков.
На Московском урбанфоруме покажут обновлённые сервисы для застройщиков
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Будут представлены «Калькулятор процедур», «Кабинет застройщика», единый контактный центр, мобильное приложение «Строим просто», видеоинструктор по получению профильных госуслуг.

«Сегодня в электронном виде предоставляются все основные государственные услуги строительной сферы, начиная с оформления градостроительного плана земельного участка и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию (21 государственная услуга). При этом в отношении 16 из них мы полностью ушли от бумажного формата взаимодействия с застройщиками», — цитирует главу Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина портал мэра и правительства.

Форум будет проходить 4—7 июля.

Ранее ФАН сообщало о форуме пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге.

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