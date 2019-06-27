На Московском урбанфоруме покажут обновлённые сервисы для застройщиков

На Московском урбанистическом форуме покажут обновлённые сервисы для застройщиков.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Будут представлены «Калькулятор процедур», «Кабинет застройщика», единый контактный центр, мобильное приложение «Строим просто», видеоинструктор по получению профильных госуслуг.

«Сегодня в электронном виде предоставляются все основные государственные услуги строительной сферы, начиная с оформления градостроительного плана земельного участка и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию (21 государственная услуга). При этом в отношении 16 из них мы полностью ушли от бумажного формата взаимодействия с застройщиками», — цитирует главу Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина портал мэра и правительства.

Форум будет проходить 4—7 июля.

Ранее ФАН сообщало о форуме пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге.