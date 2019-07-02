Эксперты рассказали о самых дорогих автомобилях на российском рынке

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Эксперты рассказали о самых дорогих автомобилях, проданных на российском рынке. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Эксперты рассказали о самых дорогих автомобилях на российском рынке
  • Reuters

По данным продаж за первые пять месяцев 2019 года, первое место занимает Porsche 911 GT, который стоит 13,3 млн рублей.

На трёх следующих местах оказались модели Mercedes-Benz — внедорожник G-класса (почти 12,3 млн рублей), представительский седан Maybach (10,2 млн) и кабриолет SL-класс (9,6 млн).

Наибольшей популярностью из дорогих машин пользовался Range Rover от Land Rover (более 9 млн рублей). Продано почти 1,2 тыс. таких автомобилей.

Марки Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, Ferrari и Maserati в рейтинг не попали, поскольку компании не раскрывают данные о продажах.

Ранее Nation News сообщало, что эксперты назвали самые доступные автомобили в России.

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