Эксперты рассказали о самых дорогих автомобилях на российском рынке

Эксперты рассказали о самых дорогих автомобилях, проданных на российском рынке. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По данным продаж за первые пять месяцев 2019 года, первое место занимает Porsche 911 GT, который стоит 13,3 млн рублей.

На трёх следующих местах оказались модели Mercedes-Benz — внедорожник G-класса (почти 12,3 млн рублей), представительский седан Maybach (10,2 млн) и кабриолет SL-класс (9,6 млн).

Наибольшей популярностью из дорогих машин пользовался Range Rover от Land Rover (более 9 млн рублей). Продано почти 1,2 тыс. таких автомобилей.

Марки Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, Ferrari и Maserati в рейтинг не попали, поскольку компании не раскрывают данные о продажах.

Ранее Nation News сообщало, что эксперты назвали самые доступные автомобили в России.