Эксперты рассказали о самых дорогих автомобилях на российском рынке
- Reuters
По данным продаж за первые пять месяцев 2019 года, первое место занимает Porsche 911 GT, который стоит 13,3 млн рублей.
На трёх следующих местах оказались модели Mercedes-Benz — внедорожник G-класса (почти 12,3 млн рублей), представительский седан Maybach (10,2 млн) и кабриолет SL-класс (9,6 млн).
Наибольшей популярностью из дорогих машин пользовался Range Rover от Land Rover (более 9 млн рублей). Продано почти 1,2 тыс. таких автомобилей.
Марки Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, Ferrari и Maserati в рейтинг не попали, поскольку компании не раскрывают данные о продажах.
Ранее Nation News сообщало, что эксперты назвали самые доступные автомобили в России.