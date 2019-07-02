В Самарской области обезвредили снаряд времён Первой мировой войны

В Волжском районе обезвредили артиллерийский снаряд времён Первой мировой войны, сообщает kp.ru.

«Проверка показала, что обнаруженный боеприпас является образцом 1915 года и имеет калибр 120 мм. Он находился в боевом положении и был в состоянии сильной коррозии», — заявили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

На место выезжали специалисты регионального ОМОНа. Они осмотрели снаряд и приняли решение его обезвредить. Это было сделано на безопасном расстоянии от населённых пунктов.

Также стало известно, что в Калининградской области обезвредили 11 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Об этом информирует «Янтарный край» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. Боеприпасы были найдены в посёлке Павлово.

Ранее сообщалось, что в Крыму обезвредили две авиабомбы и четыре снаряда времён Великой Отечественной войны.