В Самарской области обезвредили снаряд времён Первой мировой войны
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«Проверка показала, что обнаруженный боеприпас является образцом 1915 года и имеет калибр 120 мм. Он находился в боевом положении и был в состоянии сильной коррозии», — заявили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.
На место выезжали специалисты регионального ОМОНа. Они осмотрели снаряд и приняли решение его обезвредить. Это было сделано на безопасном расстоянии от населённых пунктов.
Также стало известно, что в Калининградской области обезвредили 11 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Об этом информирует «Янтарный край» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. Боеприпасы были найдены в посёлке Павлово.
Ранее сообщалось, что в Крыму обезвредили две авиабомбы и четыре снаряда времён Великой Отечественной войны.