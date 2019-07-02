Эксперт прокомментировала данные опроса о доверии россиян к сверхъестественным явлениям

Таролог Марианна Абравитова в беседе с Nation News прокомментировала данные опроса о снижении доверия россиян к сверхъестественным явлениям.

«Я считаю, что здесь большую роль сыграли СМИ», — заявила она.

По её словам, идёт целенаправленная кампания по развенчанию таких услуг.

Абравитова утверждает, что на телевидении никогда не было настоящих эзотериков и что там всегда были только шоумены.

За 29 лет число россиян, верящих в возможность лечения гипнозом, снизилось на 41% и составило всего 22%.

Кроме того, по сравнению с данными 2017 и 2015 годов, россияне стали меньше верить в эффективность спиритических сеансов и в существование НЛО (13% и 20% соответственно).