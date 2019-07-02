Опрос показал снижение доверия россиян к сверхъестественным явлениям

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал опрос, в котором оценил отношение россиян к сверхъестественным явлениям, включая гипноз, наведение порчи, астрологические прогнозы и суеверия.

«За четверть века позиции россиян относительно вопросов веры в приметы, предсказания, колдовство и прочие «чудеса» стали более определёнными и сместились скорее в сторону скептицизма», — свидетельствуют результаты опроса.

Так, за 29 лет число россиян, верящих в возможность лечения гипнозом, снизилось на 41% и составило всего 22%.

Кроме того, по сравнению с данными 2017 и 2015 годов, россияне стали меньше верить в эффективность спиритических сеансов и в существование НЛО (13% и 20% соответственно).

Согласно результатам исследования, за два года на 17% снизилось число россиян, допускающих существование у отдельных людей способностей к колдовству и наведению порчи (31%), и на 16% — число граждан, следующих астрологическим прогнозам.

Всё больше россиян не воспринимают всерьёз приметы и суеверия (44%) и в целом подвергают сомнению существование паранормальных явлений и возможность предсказать будущее (27%).

Ранее «Известия» со ссылкой на данные опроса «Левада-Центра» передавали, что 53% россиян в качестве ежедневного досуга предпочитают просмотр фильмов и сериалов.