Эксперт прокомментировал опрос о досуге россиян
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По его мнению, нежелание проводить свой отдых более активно может быть связано с социальным статусом и возрастом. Некоторые, предположил эксперт, проводят время перед экраном в попытке уйти от реальности.
«Я уверен, что сериалы, онлайн-игры, YouTube и прочее — это вот такая попытка пожить чужой жизнью, не своей», — отметил Хорс.
Ранее «Известия» со ссылкой на данные опроса «Левада-Центра» сообщали, что 53% россиян ежедневно смотрят фильмы и сериалы. Ещё 26% делают это не реже раза в неделю.