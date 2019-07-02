Интернет-пользователи смогут проголосовать за лучшие фото конкурса имени Стенина

На сайте конкурса для молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина открыто онлайн-голосование за лучшую, по мнению интернет-пользователей, работу.

Голосование за лучшее фото из шорт-листа 2019 года открыто до 23:59 мск 31 июля.

Для участия в нём необходимо иметь аккаунт в одной из таких социальных сетей, как «ВКонтакте», Facebook, Twitter, или в китайском сервисе Weibo. Победителя онлайн-голосования объявят 1 августа, и автор самой популярной в интернете фотографии получит диплом конкурса.

По мнению куратора конкурса им. Андрея Стенина, руководителя службы визуальных проектов МИА «Россия сегодня» Оксаны Олейник, онлайн-голосование, которое вместе с выставочным международным турне стало доброй традицией конкурса и проходит уже в четвёртый раз, с каждым годом подтверждает не только растущий интерес к фотографии у зрителей в мире, но и его качественный уровень.

В апреле сообщалось, что лауреат конкурса имени Андрея Стенина, обладатель Гран-при 2018 года Алёна Кочеткова вошла в число победителей международной премии в области фотожурналистики World Press Photo.