Главком Сухопутных войск России встретится с министром обороны Пакистана

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Главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков проведёт в Исламабаде переговоры с министром обороны Пакистана Первезом Хаттаком.
Главком Сухопутных войск России встретится с министром обороны Пакистана
  • РИА Новости

«В Исламабаде генерал армии Олег Салюков проведет переговоры с министром обороны Первезом Хаттаком, командующим сухопутными войсками генералом Камаром Джавед Баджвой и другими должностными лицами оборонного ведомства Пакистана», — приводит ТАСС сообщение российского Минобороны.

Отмечается, что речь пойдёт у двухстороннем взаимодействии, обучении пакистанских военных, а также о совместных российско-пакистанских учениях в октябре 2019 года.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил, что страна присматривается к российскому оружию.

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